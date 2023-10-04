اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 05:57 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

موازنة العام الحالى تتضمن زيادة الإنفاق على الأجور والمرتبات.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:30 ص
موازنة العام الحالى تتضمن زيادة الإنفاق على الأجور والمرتبات.. اعرف التفاصيل وزارة المالية - أرشيفية
كتب أمين صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الحالي 2023/2024 زيادة في الإنفاق على الأجور للعاملين في بعض القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والأمن والدفاع، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة من هذه القطاعات وتعزيز جودة الحياة في البلاد، وتتضمن موازنة العام المالي المقبل أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%، ليصل إلى 470 مليار جنيه.

وتأتى هذه الزيادة في الأجور في إطار التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع العام وتحفيز الإنتاجية والابتكار، وتعزيز التماسك الاجتماعي في البلاد. ويجب الإشارة إلى أن هذه الزيادة في الأجور تأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري تحديات عديدة، ولذلك يتطلب من الحكومة تحقيق التوازن بين زيادة الإنفاق على الأجور وتحسين الخدمات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد، وتحقيق الاستدامة المالية في المستقبل.


النمو

الأجور

الموازنه العامه

الدوله

اليوم السابع بلس

وزارة المالية



الموضوعات المتعلقة

خبيرة: "بريكس" تكتل سياسي واجتماعي ويعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي

السبت، 09 سبتمبر 2023 12:13 ص

وزير المالية لـ"النواب": معدلات النمو الاقتصادى ساهمت فى تراجع البطالة

الخميس، 11 مايو 2023 07:30 ص

وزيرة التخطيط لـ"النواب": 4,1% معدل النمو الاقتصادى فى عام 23/ 2024

الثلاثاء، 09 مايو 2023 01:49 م

الحوار الوطنى يركز على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة لتعظيم أصول الشركات.. ومنح القطاع الخاص فرصا للتدشين والمساهمة في عشرات الصناعات وتخارج الحكومة منها.. رفع معدلات النمو الاقتصادي والاستثمار بين 25 و30%

الأحد، 07 مايو 2023 06:31 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة