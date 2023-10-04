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مهندس الصواريخ المضادة للدبابات بحرب أكتوبر: الجندى المجهول كان عنصر التأمين

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:47 م
مهندس الصواريخ المضادة للدبابات بحرب أكتوبر: الجندى المجهول كان عنصر التأمين اللواء ربيع مصطفى مهندس الصواريخ المضادة للدبابات خلال حرب أكتوبر
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء ربيع مصطفى مهندس الصواريخ المضادة للدبابات خلال حرب أكتوبر، أن الجندى المجهول فى حرب 1973 هم عناصر التأمين الفنى، فلا يمكن أحد أن يحارب وسلاحه عطلان.

وأضاف مهندس الصواريخ المضادة للدبابات خلال حرب أكتوبر، خلال برنامج "كل الزوايا" المذاع على قناة ON تقديم الإعلامية سارة حازم طه أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات قال لنا قبل الحرب أن مصر فى أيديكم وكنت حينها ملازم أول.

وتابع اللواء ربيع مصطفى، أن إسرائيل قالت إن خط برليف لا يمكن أن يدمر إلا بالقنبلة الذرية، وكانت القنبلة الذرية لدينا هى الأم المصرية.

وتابع مهندس الصواريخ المضادة للدبابات خلال حرب أكتوبر، :"الجنود الإسرائيليين هربوا خلال حرب 6 أكتوبر، وجهزوا أنفسهم لعمل هجوم مضاد يوم 8 أكتوبر ولكن فوجئوا بالصواريخ مضادة للدبابات، ولم يستطيعون خرق شبه جزيرة سيناء".


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