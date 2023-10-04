اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:41 ص
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منسق حملة مواطن بالسعودية: فخورون بتجاوب الجالية المصرية مع انتخابات الرئاسة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:23 ص
منسق حملة مواطن بالسعودية: فخورون بتجاوب الجالية المصرية مع انتخابات الرئاسة شريف النسيري منسق حملة مواطن بالسعودية
كتب محمود راغب

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قال شريف النسيري، منسق حملة مواطن بالسعودية حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" بالمملكة العربية السعودية، إن أعضاء الحملة يعملون على قدم وساق للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
 
وأضاف النسيري أن الحملة تضم بين أعضائها أهم الكفاءات المصرية المشتغلة بالعمل العام وأنهم جميعا على قلب رجل واحد من أجل نجاح أكبر حملة في تاريخ المملكة العربية السعودية والتي بها أكبر جالية مصرية بالعالم وذلك دعما وتأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي.
 
وقال منسق حملة مواطن لدعم مصر في المملكة العربية السعودية إننا في الحملة فخورون بهذا التجاوب منقطع النظير مع دعوتنا لانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو ما يعكس إيمان أبناء الشغب المصري في المملكة بقائد مسيرة البناء والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي
 
وأكد أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد اجتماعا موسعا لجميع أعضاء الحملة في كل المدن السعودية، وذلك للانطلاق مبكرا في الفعاليات الكبرى للدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر لولاية جديدة.
 

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