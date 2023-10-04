مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمرًا عن الذكاء الاصطناعى الثلاثاء المقبل

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة مؤسسات المعلومات والمهارات المهنية بقطاع المكتبات بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، مؤتمر "الذكاء الاصطناعي: الفرص أمام التحديات"، وذلك الساعة العاشرة صباح يومى 10 و11 أكتوبر، بقاعة المسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

يتناول المؤتمر فى يومه الأول عدة محاور هامة منها دور الذكاء الاصطناعى فى استخدامات التعليم والمعرفة وازدهارهما وتأثيره على عمليات الدراسة والبحث العلمى وإدارة المعلومات، بالإضافة إلى استخدام التعلُّم العميق فى الكشف عن مستوى مشاركة الطلاب فى الجلسات التعليمية عبر الإنترنت، وسيتم توضيح الذكاء الاصطناعى الكمّى ومناقشة التحديات والابتكارات الناتجة من تأثير الذكاء الاصطناعى على مجال الأمن السيبرانى. علاوة على ما سبق سيتم طرح عدة محاور عن الذكاء الاصطناعى وعلاقته بمجال الرعاية الصحية، وذلك من خلال تسليط الضوء على التطبيقات ونماذج التعلم الآلى للتشخيص المبكر للحالات المرضية الشائعة، وأيضًا تأثيره على تخصص الجراحة ودوره فى التأهيل للتعلُّم واضطرابات النمو.

أما اليوم الثانى فستدور محاوره حول وضع الذكاء الاصطناعى ومستقبل المال وتأثيره على مجال ريادة الأعمال، وأيضًا كيفية توظيفه لاستخدامات الطاقة المستدامة والإدارة المستدامة للمياه والحماية البيئية. وينتهى المؤتمر بعرض دور الذكاء الاصطناعى بوسائل الإعلام من خلال تأثيره على التسويق وتوضيح مفهوم الخلل المعلوماتى العميق ومفهوم الميتافيرس وتطبيقه، ثم إبراز كيفية استفادة الجمهور العام من الذكاء الاصطناعى وتقنياته.

ويأتى المؤتمر فى ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر العلم والثقافة، ودورها كمركز للتميز فى إنتاج المعرفة ونشرها، وحرصها على مسايرة تغيرات العصر. ويعد الذكاء الاصطناعى حاليًا إحدى أهم أولويات جداول أعمال السياسات العامة لمعظم البلدان على المستويين الوطنى والدولى. وتركز مبادرات حكومية وطنية عديدة على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعى من أجل التنمية والنمو الاقتصادى، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 عن الاستثمار فى بناء البشر وقدراتهم الإبداعية.