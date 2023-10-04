مصرع 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل بالسويس

الدقهلية - محمدالحبشي

لقي 3 أشخاص من قرية كفر الأطرش التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، مصرعهم فى حادث مروع بمحافظة السويس، حيث انقلبت سيارة كانوا يستقولنها.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مديرية أمن السويس، بانقلاب سيارة نقل ومصرع 3 أشخاص من محافظة الدقهلية.

وانتقلت قوة أمنية من ظباط المباحث، لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين مصرع كلا من: فريد محمد الدسوقي خطاب، ومصطفى كامل نجيب الجندي، وهاني عمرو الدسوقي الزعتري، نتيجة انقلاب سيارة نقل كانوا يستقلونها أثناء عملهم بمحافظة السويس.

وبالفحص تبين أن الضحايا يعملون على سيارة نقل بمحافظة السويس، وأثناء سيرهم على الطريق انفجر الإطار الأمامي، ما أدى إلى ارتطامها بالرصيف وإنقلابها، ولقوا مصرعهم في الحال.

تم نقل الجثامين الثلاثة لمشرحة مستشفى السويس العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، وإصدار تصاريح الدفن وتسليم الجثامين لذويهم.