مصرع عامل سقط من الطابق الخامس أثناء عمله فى تشطيب شقة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

سقط عامل من الطابق الخامس مما أسفر عن مصرعه بمنطقة الهرم، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه خلال عمله في تشطيب شقة، اختل توازنه وسقط مفارقا الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار بمنطقة الهرم، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن عامل اختل توازنه أثناء تشطيب شقة بالطابق الخامس، مما أسفر عن سقوطه وإصابته بكسور ونزيف فارق إثرها الحياة.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.