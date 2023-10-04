مصرع سائق توك توك داخل جراج فى الدقهلية.. والتحريات: بسبب عادم الوقود

عثرت سيدة مقيمة بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، على جثة سائق توك توك فى حالة تعفن، داخل جراج بمنطقة 15 مايو.

وبالفحص تبين أن المتوفي قام بتشغيل موتور التوك التوك داخل الجراج، لقيامه بعمل إصلاح "عمرة"، ثم نام داخل الجراج، ونتيجة انبعاث أول اكسيد الكربون تسبب فى اختناقه ووفاته.

كان اللواء مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة من بعض الأهالي بمنطقة 15 مايو بانبعاث رائحة كريهة من داخل جراج أسفل أحد العقارات.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد محمود القصبي، رئيس المباحث بالفحص تبين وجود جثمان "علاء.ا.ر.ا"، 37 عاما، سائق توك توك ومقيم قرية منشأة الجمال دائرة مركز منية النصر ويقيم بجراج مستأجرة للتوك توك خاصته ومسجى على الأرض فى حالة انتفاخ ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية وعثر على متعلقاته الشخصية وتبين وجود التوك توك خاصته.

بسؤال المبلغة أكدت أنها حال قيامها بفتح الجراج لاستبيان الأمر فوجئت بوفاة المذكور ووجود التوك توك خاصته داخل الجراج.

بسؤال "أسامة.أ.م"، 40عاما، ميكانيكى ومقيم بالمنطقة اكد سماعه صوت تشغيل موتور التوك توك الخاص بالمتوفى داخل الجراج لقيامه بعمل إصلاحات به"عمره" ورجح ان يكون سبب الوفاة نتيجة انبعاث غاز أول اكسيد الكربون أثناء نوم المتوفي مما تسبب فى وفاته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.