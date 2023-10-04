اليوم السابع
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مصرع حداد مسلح أثناء شروعه في سرقة كابل كهرباء بطريق القاهرة بلبيس بالخانكة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:01 م
مصرع حداد مسلح أثناء شروعه في سرقة كابل كهرباء بطريق القاهرة بلبيس بالخانكة جثة
القليوبية إبراهيم سالم

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لقى حداد مصرعه، إثر تعرضه للصعق بالكهرباء خلال شروعه في سرقة كابل كهرباء مغذي لمحول كهرباء على طريق القاهرة بلبيس، اتجاه القاهرة، دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

 

جرى نقل الجثة لمشرحة دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بمصرع شخص حال شروعه في سرقة كابل كهرباء مغذي لمحول على طريق القاهرة بلبيس دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع "جمال ا م"، 36 سنة، حداد مسلح، إثر تعرضه لصعق بالكهرباء، وكشفت التحريات أنه حال شروع المتوفي في سرقة كابل كهرباء مغذي لمحول على طريق القاهرة بلبيس، اتجاه القاهرة، صعقته الكهرباء ولقى مصرعه على الفور.

جرى نقل الجثة لمشرحة دار الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

 

 


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