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مستندات يجب تقديمها مع طلب الترشح للانتخابات الرئاسية.. اعرفها

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:00 ص
مستندات يجب تقديمها مع طلب الترشح للانتخابات الرئاسية.. اعرفها الوطنية للانتخابات - أرشيفية
كتبت نور على

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حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المستندات التى يجب أن يقدمها المرشح للانتخابات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات مع طلب الترشح، حيث نص على: "طلب الترشح  يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك على النموذج الذى تعده الهيئة، خلال المدة التى تحددها على ألا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ فتح باب الترشح".
 
ويجب أن يُرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها الهيئة وعلى الأخص:
 
1- النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح.
 
2- شهادة ميلاد طالب الترشح أو مستخرج رسمى منها.
 
3- صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه.
 
4- إقرار طالب الترشح بأنه مصرى من أبوين مصريين، وبأنه لم يحمل هو أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
 
5- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
 
6- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.
 
7- إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
 
8- التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبى على المترشح.
 
9- إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد إليه اعتباره.
 
10- إيصال يفيد سداد مبلغ عشرين ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين يُرد إليه بعد إعلان نتيجة الانتخاب، مخصومًا منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية بحسب الأحوال.
 
11- بيان المحل المختار الذى يُخطر فيه طالب الترشح بكل ما يتصل به من أعمال اللجنة.
 
وتعتبر جميع الأوراق والإقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

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