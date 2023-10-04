اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 07:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مدير كلية القادة والأركان الأسبق: الجيش الإسرائيلى لم يفق من صدمة أكتوبر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 06:15 م
مدير كلية القادة والأركان الأسبق: الجيش الإسرائيلى لم يفق من صدمة أكتوبر اللواء محمود طلحة المدير الأسبق لكلية القادة والأركان
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، إن الحرب امتداد للسياسة بوسائل أخرى، وعلى الحرب في نهاية المطاف أن توفر الظروف المناسبة والمناخ المناسب الذي تستغله القوى السياسية لتدعيم أو استكمال وتطوير ما تحقق بالقوة العسكرية.

وأضاف محمود طلحة، في كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، أن المعيار الجوهري الوحيد للنصر والهزيمة هو مدى تحقيق الحرب للهدف أو الأهداف الذي قامت من أجلها، ولن يتحقق الهدف إن لم يوجد جدوى للقوة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يفق من صدمته لما حدث في حرب أكتوبر 1973، وبشهادات العديد من قادة الجيش الإسرائيلي.

وتابع المدير الأسبق لكلية القادة والأركان: "مناحم بيجن في سنة 1968 كان رئيس حزب الكود، وقال مقولة شهيرة جدا: لقد أصبحت سيناء جزء عضوي من إسرائيل وفيها سأتخذ مرقدي الأبدي، وهو نفسه الذي وقع على اتفاقية السلام سنة 1979".

Ads-october
 

حرب أكتوبر

حرب اكتوبر

انتصار اكتوبر

انتصارات أكتوبر

ذكرى انتصارات اكتوبر

حفلات ذكرى اكتوبر

نصر اكتوبر

الندوة التثقيفية

عيد القوات المسلحة

القوات المسلحة

6 أكتوبر

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أبو الغيط: الدول العربية دعمت مصر بالمعدات والأموال خلال حرب أكتوبر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 06:02 م

بدء جلسة نقاشية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة لشخصيات عاصرت حرب أكتوبر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 05:31 م

«عمائم الأزهر على جبهة النصر».. سلسلة تبرز الدور الوطنى للأزهر فى حرب أكتوبر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 05:25 م

مجلة الأزهر تحتفل بذكرى مرور خمسين عامًا على انتصار حرب أكتوبر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:50 م

أحمد الطاهرى: حرب أكتوبر نصر مجيد.. والعبور ردّ الكرامة لأمة عظيمة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:46 م

أبطال العبور فى حرب أكتوبر.. المقاتل بسلاح الإشارة حسن الصعيدى: حاربت مع المشير طنطاوى وأصبت بطلق نارى ونزفت 12 ساعة.. حملت جهاز الاتصال بعد استشهاد اثنين من زملائى.. ونجوت من الموت بعد قصف سيارة المصابين

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة