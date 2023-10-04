محافظ كفر الشيخ يكرم الفائزين فى المهرجان الثالث للأسر الطلابية بالجامعات

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الطلاب المشاركين في أسبوع المهرجان الثالث للأسر الطلابية بالجامعات المصرية، بحضور عدد كبير من ممثلي الجامعات المصرية"، وعمداء الكليات، وهيئة التدريس، وشملت المسابقات والأنشطة، «خماسي كرة القدم – تنس الطاولة – وكرة السرعة – دارتس - ألعاب ترويحية مفتوحة»، وتم تقديم جوائز عينية ودروع وشهادات تقدير للفائزين والمشاركين، برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد حسان، مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبد السميع، مدير ادارة الجامعات بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب المشاركين من مختلف الجامعات المصرية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مهرجان الأسر الطلابية للجامعات المصرية، جاء في مناسبة قومية، للإحتفال بالذكرى ال50 لإنتصارات أكتوبر، أظهر فيها أبنائنا الطلاب والطالبات روح المنافسة الشريفة في النشاط الرياضي، ممثلي كافة الجامعات المصرية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأسفرت النتائج في كرة السلة بنين، عن تكريم جامعة سوهاج لفوزها بالمركز الأول، وبورسعيد بالمركز الثاني وكفر الشيخ بالمركز الثالث لكرة السلة بنين، أما كرة السلة بنات، تكريم جامعة طنطا لحصولها على المركز الأول، والمركز الثانى، جامعة قناة السويس، وبالمركز الثالث، جامعة كفر الشيخ.

كما أسفرت نتائج مسابقة كرة القدم عن تكريم جامعة المنوفية الفائزة بالمركز الأول، وبالمركز الثاني جامعة الزقازيق، وبالمركز الثالث جامعة الأزهر، وأسفرت نتائج مسابقى دراتس للبنين، عن فوز جامعة الزقازيق بالمركز الأول، وطنطا بالمركز الثاني، وأسيوط بالمركز الثالث، كما أسفرت مسابقة درانس للبنات، بقوز وزارة التعليم العالي، وبالمركز الثاني جامعة قناة السويس، والمركز الثالث جامعة المنوفية، وفي لعبة تنس الطاولة بنات فازت بالمركز الأول جامعة طنطا، وبالمركز الثاني جامعة بنها، وبالمركز الثالث جامعة قناة السويس، أما لعبة تنس الطاولة بنين، فازت بالمركز الأول وزارة التعليم العالي، وبالمركز الثاني جامعة بنها، وبالمركز الثالث جامعة قناة السويس.



الحضور من الطلاب



الحضور من طلاب الجامعات



تكريم ممثلي الجامعات المصرية



عدد من طالبات الجامعات المصرية



