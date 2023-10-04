محافظ قنا: مد العمل بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لفترة مماثلة

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إنه تم مد العمل بالمبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لفترة مماثلة، مع انتهاء المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة أمس الأثنين وظهور أثرها الإيجابي فى شتى ربوع المحافظة بتقديمها خدمات طبية متكاملة لجميع الأسرة.



وأضاف الداودى، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بمد العمل بالمبادرة لفترة مماثلة حتي يتثني وصول خدماتها لكل فرد من أفراد المجتمع.



وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أن قرار مد الحملة لفترة 100 يوم أخري إضافة جيدة لما تم تحقيقه خلال ال 100 يوم السابقين من الحملة بما يدعم خدمة المواطنين ويراعي سلامتهم وسلامة ذويهم، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن تقديم خدمات المبادرات العامة كاكتشاف الأمراض الوراثية في الأطفال حديثي الولادة، مبادرة دعم صحة المرأة مبادرة فحص المقبلين علي الزواج، مبادرة الاكتشاف المبكر لضعف السمع لدي الأطفال حديثي الولادة ، مبادرة متابعة كبار السن، مبادرة الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.



وأضافت الدكتورة إيناس فاروق، مديرة إدارة الرعاية الأساسية والمشرف العام على المبادرة، أن خدمات المبادرة ممتدة لتشمل خدمات القوافل العلاجية ، خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، الخدمات الوقائية كالتطعيمات للأطفال وفحص عينات المياه للشرب والصرف الصحي مضيفة إلي تقديم جميع خدمات المبادرة من خلال 150 فريق طبي ثابت بالوحدات الصحية و12 فريق متنقل بالميادين العامة بمراكز المحافظة.



