محافظ سوهاج يناقش موقف مشروعات "حياة كريمة" فى اجتماع القيادات التنفيذية

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدورى للقيادات التنفيذية بالمحافظة؛ لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات التى تهم الشارع السوهاجي، بحضور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج.

حضر الاجتماع كذلك كل من اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد، والعميد وسيم حامد قائد مركز القيادة التخصصي، وممثلى دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية".

ناقش الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " فى مختلف القطاعات، كما استعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها.

كما تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التى تهدف الى توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة فى قطاعات "مياه الشرب، والصرف الصحي، والطرق، والري، والأسواق الحضرية، والكهرباء".

وشدد محافظ سوهاج على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مقاولى المشروعات الجارية وعدم السماح بترك أية مخلفات بالطرق ورفع التراكمات، وتمهيد الطرق وتسويتها لحين رصفها.

وفى نهاية الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم كل من "محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، وعاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة جرجا، وعزت شاكر نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز دار السلام ومنسق "حياة كريمة" بالمركز، ومحمود عطية نائب رئيس مركز جرجا ومنسق "حياة كريمة" بالمركز، والمهندس شارل موريس مدير أعمال بمديرية الإسكان، والمهندس الهيثم حسن رئيس قسم الدعم الفنى للمشروعات بمديرية الإسكان، وذلك نظرا لجهودهم خلال الفترة الماضية، حيث منحهم المحافظ شهادات التقدير.