محافظ سوهاج ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء أكتوبر.. صور

وضع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، صباح اليوم، إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء أكتوبر، أمام ديوان عام المحافظة فى الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمشاركة اللواء ساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، والمستشار العسكرى للمحافظة.

بدأت المراسم بقيام المحافظ ومدير أمن سوهاج والمستشار العسكرى للمحافظة بمصافحة القيادات الأمنية والتنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات المختلفة، ثم وضع إكليل الزهور على النصب التذكارى للشهداء، ثم عزفت موسيقى الشرطة "سلام الشهيد" أعقبها قراءة الفاتحة على شهداء مصر وفاءً لهم وعرفانًا بما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات دفاعاً عن سلامة الوطن والشعب المصرى العظيم.

حضر الفعاليات الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعمان رئيس جامعة سوهاج والسكرتير العام للمحافظة، العام المساعد، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة ووكلاء الوزارة ورؤساء الوحدات المحلية

وهنأ محافظ سوهاج، الشعب المصرى العظيم عامة وأهالى سوهاج خاصة بهذه المناسبة المجيدة وتلقى المحافظ التهانى من المسؤلين وأهالى سوهاج بمكتبه.