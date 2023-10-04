محافظ بنى سويف: إنشاء مركز لتنمية المهارات فى مجالات الحرف اليدوية بقرى الهرم والنور

التنفيذي لمشروع إنشاء مركز لتنمية المهارات بقريتي الهرم والنور - مركز الواسطى ، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد ، ضمن الخطوات العملية لتنفيذ استراتيجية التنمية المحلية العامة ، وضمن مبادرة المحافظة لتطوير الفريتين وتحويلهما إلى قرى منتجة وحرفية وذات طابع تراثي وسياحي. ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف مستجدات الموقفلمشروع إنشاء مركز لتنمية المهارات بقريتي الهرم والنور - مركز الواسطى ، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد ، ضمن الخطوات العملية لتنفيذ استراتيجية التنمية المحلية العامة ، وضمن مبادرة المحافظة لتطويروتحويلهما إلى قرى منتجة وحرفية وذات طابعوسياحي.

جاء ذلك خلال مناقشه لتقرير الوحدة الاقتصادية الذى قام باستعراضه "الدكتور علاء سعيد" مدير الوحدة، حيث تضمن التقرير الإشارة إلى أنه يتم حالياً إجراءات أعمال المجسات داخل قطعة الأرض المخصصة للمشروع وبالتنسيق بين الآثار والمياه والكهرباء وتحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى.

حيث شدد المحافظ على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع ، الذى يعتبر من أبرز نتائج التعاون المستمر بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد ، حيث سيكون المركز داعماً كبيراً فى مجال التدريب على الصناعات الحرفية واليدوية والتراثية ، منها ( صناعة السجاد اليدوي - الكليم- التحف الفرعونية - كراسي البامبو - والمشغولات النحاسية وغيرها.