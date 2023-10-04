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في اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر..

محافظ الوادي الجديد يضع إكليلًا من الزهور على النُصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:44 م
محافظ الوادي الجديد يضع إكليلًا من الزهور على النُصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة جانب من الفاعليات
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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قام  اللواء أركان حرب دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، يرافقه اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، والعقيد أركان حرب محمد طلبة المستشار العسكري للمحافظة، بوضع أكليل من الزهور علي النُصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف من رجال القوات المسلحة؛ احتفالًا بالذكري ال 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية 
 
وعزفت الموسيقى العسكرية لحن سلام الشهيد، وقرأ الحضور الفاتحة علي أرواح الشهداء الطاهرة، الذين روّت دماؤهم الذكية أرض الوطن. وقدم الزملوط التهنئة لرجال القوات المسلحة الباسلة، مثمنًا تضحياتهم فداءً لأمن الوطن وحماية دعائم استقراره، داعيًا الله أن يحفظ لمصر ازدهارها وأن تظل رايتها خفاقة دائمًا.

الوادي الجديد

اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر

النصب التذكاري لشهداء اكتوبر بالوادى الجديد

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