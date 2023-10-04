محافظ القليوبية يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء أكتوبر.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

وضع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، فى حديقة الشهداء بمدينة بنها، وسط حضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى المحافظ، واللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، ومحمد مرعى رئيس مركز ومدينة بنها، ومديرى عموم مديريات الأوقاف والأزهر والكنيسة والصحة والتأمين الصحى والرى والطرق والإسكان والطب البيطرى والتربية والتعليم والأبنية التعليمية، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية؛ وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقرأ "المحافظ"، ومُرافقيه الفاتحة ترحُماً على أرواح شهداء الواجب من أبناء مصر المخلصين، أعقِبها عزف سلام الشهيد والنشيد الوطني.

وبعد انتهاء المراسم، هنأ محافظ القليوبية، القيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصرى بذكرى انتصارات أكتوبر ، التى أعادت للأمة المصرية والأمة العربية عزتها وكرامتها، وأتاحت كل الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى فى مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن فى كل القطاعات وشتى المجالات بسواعد وعقول أبنائِها الذين يستلهمون دائماً من ذكرى أكتوبر روح الانتصار والإصرار والانتماء لهذا الوطن الشامخ.

وقال "الهجان"، أغتنم ذكرى تلك المناسبة الوطنية لأبعث بتحية إعزاز وإجلال لأرواح شُهدائنا الأبرار من قواتنا المسلحة والشرطة الباسلة، الذين قدموا ومازالوا يجودون بكل غالٍ ونفيس لرفعة الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، خاصة وأن مصر تخوض معركة أخرى لا تقل عن سابق معاركها الوطنية وهى مواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مؤكداً على أنه مع توحد الشعب خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة ومؤسسات الدولة الوطنية يستطيع تحقيق المستحيل، ويحقق الانتصارات فى كافة المجالات، لافتاً إلى أن خير دليل على ذلك حجم وعدد المشروعات القومية والخدمية التى تحققت خلال الـ 9 سنوات الماضية فى مختلف القطاعات، التى تمت بمعدلات تنفيذ قياسية وغير مسبوقة.

وأضاف، أن انتصارات السادس من أكتوبر 1973م، ستظلُ رمزا وعنواناً للعزة والكرامة، وباعثاً لكل مصرى وعربى على الفخر، وشاهداً على عظمة الشعب المصرى وقواتنا المسلحة، مؤكداً بأن مِصْرَّ ستظلُ أبداً بإذن الله وطناً منصوراً مرفوع الراية، داعياً المولى عز وجل أن يَحفظَّ مِصْرنا الحبيبة شعباً وقائداً وجيشاً وشرطة