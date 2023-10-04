محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان الاحتفال بانتصارات أكتوبر

القليوبية إبراهيم سالم

شَهِدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الإحتفالية الكُبرىٰ التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بمناسبة ذكرىٰ إنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، وختام الأنشطة لمبادرة صيف شبابنا والتي أُقيمت بمركز التنمية الشبابية بالعبور، وذلك بحضور عدداً أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب البشري، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، والدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، وبمشاركة أكثر من 1500 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وفي مُستهل الإحتفالية تفقدَّ محافظ القليوبية ومُرافقوه معكسر الكشافة والجوالة التابعة لمديرية الشباب والرياضة ومعرض الحرف اليدوية والتُراثية الذي يتم تنفيذه على مستوى مراكز شباب المحافظة، مُستمعين إلى شرح لكل نشاط من النشاطات الموجوده داخل المعرض، ويشتمل المعرض على عدة شعب منها شعب فنون تشكيلية وتشكيلية وشعبة البيئة والتي تعمل على تدوير الخامات كالكراتين واستغلالها الاستغلال الأمثل بالإضافة إلى انعقاد ورش تدريبية لجميع المُتدربين.

هذا وقد بدأت الإحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبها قراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم عرض أنشطة وإنجازات مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الفتره من عام 2014م حتى 2023م، وأضاف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن مديرية الشباب والرياضة استطاعت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من تنفيذ 25 مبادرة شبابية بإجمالي 155 ألف مستفيد، و540 برنامج متنوع بإجمالي 119 ألف مستفيد، و118 مشروع استثماري بنظام حق الإنتفاع بقيمة بلغت 750 مليون جنيه.

كما شهدت الإحتفالية عرض فيديو عن انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة 1973 وأهم الدروس المستفادة من نصر أكتوبر العظيم والتي يحتاجها المصريين في الوقت الحالي لمواجهة المؤامرات الخارجية، وتأتي على رأس هذه الدروس المُستفاده من حرب أكتوبر هي الروح التي عاشها المصريون في تلك الفترة والتخطيط المُنظم والإصطفاف خلف القيادة المصرية والإرادة القوية، وهو ما تشهدهُ مِصْر الآن في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمواصلة مسيرة التنمية والتقدم.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أن الإحتفالية تأتي ضمن الإحتفالات بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد وختام أنشطة مبادرة صيف شبابنا لتعريف النشء من الشباب المصريّ بما حققته العسكرية المصرية والشعب المصريّ العظيم من بطولات ساهمت في هذا النصر، مُشيداً بحجم الإنجازات والمبادرات والفعاليات التي شهدتها محافظة القليوبية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الذي لا يدخر جهداً في الدعم والمشاركة في جميع الفعاليات التي تُقام بالمحافظة تشجيعاً لشباب المستقبل كونهم الهدف الرئيسي في إزدهار الأوطان.

وتوجه الصبروط، بالشكر للقوات المسلحة المصرية ولأُسر الشهداء من العاملين بالشباب والرياضة بالقليوبية تقديراً وعرفاناً لأرواحهم ودمائهم الطاهرة التي قدموها دفاعاً عن الوطن وحماية أراضيه.

وأكدَّ محافظ القليوبية، أن ذكرى إنتصارات السادس من أكتوبر المجيدة عام 1973م، تُمثل تجسيداً حياً لإصرار وعزيمة الشعب المصريّ الذي تحدى المستحيل، وسجلت قواته المسلحة الباسلة صفحة جديدة من الفخر والعزة لمِصرَّ والأمة العربية، وستظل تلك الانتصارات خالدة عبر الزمن وسنظل دائماً وأبداً نتذكر هذا النصر بكل فخر وعزة عبر آلاف السنين، مُشيراً إلى أن الإنتصارات التي حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة ستظُل دائماً مبعث إعتزاز الشعب بقواته المسلحة.

مُضيفاً أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائماً وأبداً القوة والحصن التي تُحافظ على سلامة الوطن ووحدة أراضيه، مُهنئاً الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة والشرطة بالذكرىٰ الـ50 لإنتصارات أكتوبر.

لافتاً إلى أن دور الشباب مهمٌ في بناء المجتمع متمثلاً بحضاراته وإنجازاته وتقدمه وتطوره، فهم عماد الوطن والأمة، وهم من يساهمون في نجاحه والدفاع عن القضايا العامة فيه، كما أنّهم صُنّاع القرارات وهم الأيادي العاملة اللازمة لبنائُه ودفع عجلة الإقتصاد فيه، بالإضافة إلى كونهم بوصلة الثقافة والتغذية الفكرية فهم الدم الذي يجري في عروق هذا الوطن فيُحركه لينهض بين الأمم، فبالشباب تتباهى أوطاننا في محافل العلم وساحات التطور والإبتكار.

وفي السياق ذاته تضمن الإحتفال فقرات غنائية، تم خلالها تقديم مجموعة مُتميزة من الأغاني الوطنية الخالدة من كورال ضخم ضم عددا كبيرا من الشباب والشابات لفرقة الموسيقى العربية لفرقة مركز الفنون بالقليوبية التابعة لمديرية الشباب والرياضة.

وفي ختام الإحتفالية كرمَّ محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها، 3 من أسر شهُداء حرب أكتوبر المجيدة من العاملين بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وهم أسرة الشهيد النقيب خالد مغربي (دبابة)، وأسرة الشهيد الملازم سليمان على سليمان، وأسرة الشهيد الملازم محمد عبدالعظيم حلاوة، كما تم تكريم الجندى عمر مصطفى عبدالعاطي أحد مصابى العمليات العسكرية، والتُقط معهم الصور التذكارية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب جموع المصريين.

مؤكداً حرص كافة مؤسسات الدولة على تقديم كافة سُبل الدعم والرعاية اللازمة لذوي الشهداء كأقل تقدير يمكن تقديمه لأبطال مصر، داعياً المولىٰ عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها من كل مكروه وسوء.