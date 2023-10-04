محافظ البحر الأحمر يكرم الفائزين بأولمبياد المحافظات الحدودية

البحر الأحمر - عماد عرفة

كرم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ظهر اليوم، الفائزين في التصفيات النهائية بأولمبياد المحافظات الحدودية التي أقيمت بمحافظة مطروح خلال الفترة 28 فبراير حتي 2 مايو 2023، حيث أعرب عن فخره وتقديره لفوز أبناء المحافظة الساحلية بالمركز الأول للعام الرابع على التوالي .

وقدم المحافظ التهنئة لجميع اللاعبين الذين مثلوا البحر الأحمر في الأولمبياد والقائمين على القطاع الرياضي بالمحافظة، مُوجهًا الشكر لهم على ما بذلوه من جهد وأداء متميز، ساهم في حصولهم علي المركز الأول وحصدهم العديد من الميداليات في الألعاب الرياضية المتنوعة فردية وجماعية، مُتمنيًا المزيد من التوفيق والتمثيل المُشرّف لأبناء المحافظة بمختلف المسابقات المحلية والدولية .

وأكد المحافظ أن بطولة اولمبياد المحافظات الحدودية تنظمها وزارة الشباب والرياضة وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء المحافظات الحدودية، بما يضمن تمثيل أبناءها في الأنشطة والمسابقات المختلفة التي يتم تنظيمها على مستوى الجمهورية.

ويشارك فيها الشباب والطلائع من عمر 15 عام حتي 25 عام من مختلف المدارس والجامعات ومراكز الشباب بالمحافظات الحدودية، وتقام المنافسات في 11 لعبة ( رفع اثقال ، ألعاب قوي، تنس طاولة، كرة اليد، وكاراتيه، مصارعة ، كرة السلة ، الكرة الطائرة ، كرة القدم الخماسية ، تنس الطاولة ورفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة ) .

وكرم المحافظ الطلاب ذوي الهمم المتميزين رياضيا وعلميا على مستوى المحافظة " قادرون باختلاف".