محافظ الأقصر يلتقى عددا من المكلفات بالخدمة العامة قبل توزيعهم

الأقصر – أحمد مرعى

التقى محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، مع عدد من المكلفات بأداء الخدمة العامة من خريجات الجامعات والمعاهد العليا، والمقرر توزيعهم على عدد من الإدارات التابعة لديوان عام محافظة الأقصر ومجالس المدن المختلفة في مجالات تخصصهن، وحضر اللقاء هدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر، ومحمد حسين بغدادى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وليلى عبد النبي مدير إدارة الخدمة العامة بمديرية التضامن الاجتماعى.

وأوضح محمد حسين بغدادى مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن أداء الخدمة العامة سيكون لمدة عام اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 وحتى 30 سبتمبر 2024، وذلك طبقا لقرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتكليف الدفعة 101 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين، والذين يبلغ عددهم نحو 1700 على مستوى المحافظة، وسيتم توزيعهم على المصالح والهيئات الحكومية لسد العجز الوظيفي فى الوظائف الحكومية والعمل فى فصول محو الأمية وتعليم الكبار والهيئات القضائية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والأزهر ومديرية التموين، وكذلك العمل بوحدات الشئون الإجتماعية للعمل ببرنامج تكافل وكرامة .

ومن جانبه رحب محافظ الأقصر، بالمكلفات بأداء الخدمة العامة، مؤكدا أن فترة عملهن ستساهم في إكسابهن الخبرات والمهارات اللازمة وتأهيلهن لخوض الحياة العملية، مشددا على ضرورة مراعاة رغبة كل مكلفة في اختيار مجال العمل بما يتناسب مع تخصصها، وقرب وحدة الخدمة لمحل إقامتهم، مؤكدا أن محافظة الاقصر ستستعين بنحو 45 خريجة كليات الهندسة والتجارة لأداء الخدمة العامة لهن فى الديوان العام والمجالس المدن.