لجنة انتخابات الأطباء: تطالب فرعياتها بتسهيل إجراءات التصويت بالمحافظات

كتبت آية دعبس

خاطبت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، اللجان الفرعية بالمحافظات، لطلب تسهيل إجراءات تصويت الأطباء يوم الجمعة 13 أكتوبر الجارى.

وجاء ببيان للجنة،: رؤساء وأعضاء لجان الانتخابات الفرعية يطيب لنا أن نهنئكم بمناسبة المولد النبوي الشريف و أعياد أكتوبر المجيدة، وبمناسبة قرب انعقاد انتخابات الأطباء يوم الجمعة بعد القادم نذكر أنفسنا و إياكم بالاتي :

هدفنا جميعا هو تحقيق العدالة والشفافية بين جميع المرشحين للعملية الانتخابية، لا يجوز لنا أن نتخذ موقف مختلف بين كل المرشحين للانتخابات سواء من أعضاء المجالس الحالية او السابقة او المرشحين لاول مرة، ولا يجوز لنا جميعا كأعضاء أو رؤساء للجان الانتخابية الإعلان عن التأييد أو الرفض لأى مرشح بأي صورة من صور التاييد على وسائل التواصل الاجتماعي او غيرها.

وأضاف البيان،: نتابع على مدار الساعة معكم سير الأيام الاخيرة التي تسبق الانتخابات بعد أن حمي وطيس المنافسة التي لابد ان يكون هدفها الأساسي و الوحيد هو خدمة الجمعية العمومية للأطباء جميعا، اذكر نفسي وإياكم أننا نقوم بتسهيل الإجراءات وتحقيق التكافؤ والعدالة بين الجميع وأن هذه المسؤولية الكبيرة انتم دائما علي قدر تحملها، أذكر نفسي و إياكم أن من يريد التحلل من هذا الحمل الثقيل و المشاركة في العملية الانتخابية باي صورة من صور الدعاية و الدعم عليه أن يقدم اعتذاره أولا عن رئاسة او عضوية اللجان الانتخابية.