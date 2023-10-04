اليوم السابع
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كهرباء جنوب القاهرة تسترد 34 مليون جنيه من سرقات التيار خلال شهر سبتمبر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 02:00 ص
كهرباء جنوب القاهرة تسترد 34 مليون جنيه من سرقات التيار خلال شهر سبتمبر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة -أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس مدحت فودة تشهد تكثيف حملات الضبطية القضائية لتحرير محاضر ضد سارقي التيار واسترداد الأموال المنهوبة للحفاظ على حق الدولة والشبكة القومية للكهرباء.
 
وأوضح المصدر، أن شركة جنوب لتوزيع الكهرباء تمكنت خلال شهر سبتمبر الماضي للأول مرة استرداد مبلغ 34 مليون جنيه من محاضر الضبطية القضائية، موضحاً أن الشركة تحرص على تكثيف حملات ضبط المخالفين للحفاظ على حق الدولة.
 
وأشار المصدر إلى أن المرور شهريا على مستخدمي نظام الممارسة لعب دور هام فى خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية، موضحا أن المرور الشهرى ساهم فى معرفة المنتظمين فى سداد الممارسة شهريا من عدمه للحفاظ على حق الدولة و رفع نسب التحصيل بالشركة.

شعاع

عداد الكهرباء

فاتورة الكهرباء

الممارسات

المرور على الممارسات




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