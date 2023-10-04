قومى المرأة بالشرقية يواصل فعاليات المرحلة الثامنة من حملة بلدى أمانة.. صور

يواصل المجلس القومى للمرأة فرع الشرقية، فعاليات المرحلة الثامنة لحملة طرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، وذلك بعدد من قرى مراكز الحسينية ومنيا القمح، وأبوكبير وفاقوس وذلك فى إطار جهود المجلس القومى للمرأة لرفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع.



وقالت الدكتورة" عايدة عطية" مقررة فرع الشرقية، لـ"اليوم السابع" إن الحملة بتوجيهات الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمراة، وتستهدف رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.

وأكدت مقررة الفرع، أن الحملة تتضمن العديد من الأنشطة منها جلسات الدوار من خلال رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين المتعاونين مع فروع المجلس بالمحافظات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام الذين تم الاستعانة بهم فى أنشطة الفترة الماضية وأثبتوا جدارة ومهارات تواصل مع المستهدفين.



ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب " بلدى أمانة" بدأت فى 1 أغسطس وتستمر على مدار شهرين وتنفيذ بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقرى مبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.