قانون لمنع الناس من المشى على السلالم المتحركة لمنع الحوادث فى مدينة يابانية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إنه تم إصدار قانون لمنع الناس من المشى على السلالم المتحركة فى إحدى المدن اليابانية. ودخل الأمر حيز التنفيذ فى ناجويا فى الأول من أكتوبر، ويحظر على الأشخاص السير على السلالم المتحركة فى محاولة لمنع وقوع حوادث مثل السقوط.

فى حين أنه من المعتاد فى المدينة المطلة على المحيط الهادئ أن يتوقف الناس على الجانب الأيسر من السلالم المتحركة ويتركون الجانب الأيمن مفتوحًا لأولئك الذين فى عجلة من أمرهم، فقد كانت هناك حالات فقد فيها العديد من الأشخاص توازنهم وسقطوا هم والآخرون أيضًا.

وعلى الرغم من المحاولات التى بذلت لتعزيز ممارسة الوقوف بدون تحرك على السلالم المتحركة بعد أن أثار الأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن مخاوف بشأن الخوف من الاصطدام والحوادث المحتملة، إلا أنها لم تسفر عن نتائج.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية أن 805 حوادث للسلالم المتحركة نجمت عن "الاستخدام غير السليم" في عامي 2018 و2019، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن جمعية المصاعد اليابانية.

وبعد صدور القانون الجديد، قامت حكومة المدينة أيضًا بعرض إعلانات تجارية وملصقات فى محطات القطار الرئيسية فى محاولة لنشر الوعى.

وشوهدت بعض الملصقات التى تحتوى على رسوم متحركة على السلالم المتحركة فى محطات مترو الأنفاق بالمدينة.

قال أحد هذه الملصقات: "دعونا نتوقف ونقف يمينًا ويسارًا". و"عند استخدام السلالم المتحركة، توقف واستخدم الجانبين الأيمن والأيسر. إنه واجبي!"

ويتطلب القانون أيضًا من المشغلين فى محطات القطار والمواقع التجارية الأخرى التى بها سلالم متحركة إبلاغ المستخدمين بالقاعدة الجديدة. لكن الحكومة لم تفرض أى عقوبات.