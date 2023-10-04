قانون المرور يحدد 10 حالات يمنع فيها الانتظار بسيارتك أعلى الطرق.. اعرفها

كتب عبد الرحمن سيد

حدد قانون المرور فى مادته الـ77 صاحب مخالفة الانتظار في الممنوع والركن أعلى الطرق سواء التريلات أو أى سيارة أخرى، بتوقيع غرامة مالية قدرها من 50 إلى 80 جنيها على السائق مرتكب الواقعة، والتصالح مع رجل المرور بقيمة 10 جنيهات، ويتم سحب رخصة القيادة فى حالة عدم دفع المبلغ المستحق على المخالف، وتوجد فى المادة 68 حالات لا يجوز فيها الانتظار في الممنوع، وهى:

1- على نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة التى لا يسمح بتجاوزها، وعندما تكون المساحة العرضية بين المركبة المتوقفة وهذه العلامات الطولية تقل عن ثلاثة أمتار.

2- أمام مداخل أو مخارج حظائر المركبات أو محطات البنزين أو المستشفيات أو مراكز الإسعاف أو الإطفاء أو الشرطة أو المناطق العسكرية أو مداخل أو مخارج الحدائق العامة أو أماكن العبادة أو المدارس.

3- الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة والممرات الخاصة بالدراجات وعند المزلقانات.

4- على أشرطة الترام والسكك الحديدية أو بجوارها إذا كان ذلك يعوق سيرها.

5- على الكبارى أو الممرات العلوية أو فى الأنفاق أو تحت الجسور ما لم تكن هناك أماكن مخصصة للتوقف أو الانتظار.

6- على نهر الطريق فى المرتفعات أو المنحدرات أو المنعطفات أو المنحنيات وكذلك بالقرب منها عندما تكون الرؤية غير كافية لضمان تخطى المركبة بأمان تام مع مراعاة سرعة المركبات على هذا الجزء من الطريق.

7- فى الأماكن التى قد تحجب المركبات بتوقفها أو انتظارها فيها الإشارات الضوئية أو علامات المرور عن نظر بقية مستعملى الطريق.

8- فى الأماكن التى يعوق الوقوف فيها تحرك مركبة أخرى متوقفة.

9- على نهر الطريق بجوار مركبة أخرى منتظرة.

10- فى الأماكن غير المصرح بالانتظار فيها طبقا لتعليمات المرور.