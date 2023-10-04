اليوم السابع
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فريق جراحى بمستشفى كفر شكر التخصصى ينقذ حياة شاب أصيب بنزيف متعدد بالمخ إثر حادث

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:57 م
فريق جراحى بمستشفى كفر شكر التخصصى ينقذ حياة شاب أصيب بنزيف متعدد بالمخ إثر حادث الفريق الجراحى
القليوبية إبراهيم سالم

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نجح فريق جراحي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى كفر شكر التخصصي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حياة شاب في مقتبل العمر بعد تعرضه لحادث سير، حيث كان يعانى من كسور بعظام الجمجمة مع كدمات بالمخ وغيبوبة وسحجات بالوجه والرقبة وبعد الفحوصات اللازمة تبين بأنه مصاب بنزيف متعدد بالمخ.
 
وكشف الدكتور محمد ناجي مدير مستشفى كفر شكر التخصصي، أنه جرى استقبال شاب في مقتبل العمر بعد تعرضه لحادث سير، على الفور تم إعداد المصاب وعمل الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة، حيث كان يعانى من كسور بعظام الجمجمة مع كدمات بالمخ وغيبوبة وسحجات بالوجه والرقبة وبعد الفحوصات اللازمة تبين بأنه مصاب بنزيف متعدد بالمخ "نزيف خارج الأم الجافية.. نزيف تحت الأم الجافية.. نزيف داخل أنسجة المخ".
 
وتابع، أنه على الفور تم استدعاء الفريق الطبي بالمخ والأعصاب، تحت إشراف الدكتور إبراهيم الغريب رئيس قسم المخ والأعصاب، وتجهيز المريض للعمليات على الفور مع اتخاذ كافة الإجراءات من تحضير دم وحجز سرير رعاية، حيث ضم الفريق الجراحي الدكتور إبراهيم عطية استشاري التخدير، والدكتور محمد شوقي استشاري التخدير.
 
وأوضح، أنه خلال العملية التى استمرت 5 ساعات تم خلالها رفع عظام الجمجمة وإيقاف النزيف، وتقفيل كل السحايا، ورد عظام الجمجمة، وتمت العملية الجراحية بسلام، وحاليا يتواجد المريض على أحد أسرة الرعاية للملاحظة والمتابعة حتي تمام الشفاء والخروج من المستشفى.
 
وتقدم مدير المستشفى، بالشكر لكل الفريق الطبي من أطباء وتمريض لمساهمتهم فى نجاح العملية وسرعة إنقاذ حياة المريض، مؤكدا أن مستشفى كفر شكر التخصصي دائما ما تكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع الحالات الطارئة.

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