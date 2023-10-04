اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

فريد زهران يُجرى الكشف الطبى للانتخابات الرئاسية بمستشفى معهد ناصر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 03:30 م
فريد زهران يُجرى الكشف الطبى للانتخابات الرئاسية بمستشفى معهد ناصر فريد زهران المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية
كتبت ندى سليم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
أجرى فريد زهران، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فحوصات الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، استعدادًا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، واستكمال تقديم أوراقه في الموعد المحدد، على أن يستأنف غدا بقية الفحوصات المطلوبة.
 
وقد خضع فريد زهران، لفحوصات رسم القلب وغيرها من الفحوصات التى نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن بينها فحوصات السكر وتحليل المخدرات. 
 
وأوضح فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل، أن أبرز نقاط القوة في برنامجه الانتخابي أنه يشكل بديلا متكاملا مدنيا وديمقراطيا في جوهره إصلاح سياسي واقتصادي، ونضمن من خلاله تحسين أحوال الناس المعيشية في وقت قصير.
 
وقال  المرشح الرئاسي المحتمل: "إنه رغم اختلافنا الشديد مع السلطة لكن طوال الوقت حافظنا على المسافة الآمنة، والحزب يفتح بابه للحوار والمشاركة والتواصل، مع التيارات المختلفة، المعارضين والمؤيدين، والسلطة بجميع ممثليها، فالحوار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأهداف المختلفة".
 
وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد أقصاه الأربعاء الموافق 11 أكتوبر الجاري، لتقديم طلب توقيع الكشف الطبي، لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح في اليوم التالي.
 

اخبار السياسة

الانتخابات الرئاسية

فريد زهران

الكشف الطبي للانتخابات الرئاسية

البرنامج الرئاسي لفريدزهران

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

الانتخابات الرئاسية المصرية 2024



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة