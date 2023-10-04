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فريد زهران: جوهر برنامجى الانتخابى تحسين أحوال الناس المعيشية..فيديو

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:56 ص
فريد زهران: جوهر برنامجى الانتخابى تحسين أحوال الناس المعيشية..فيديو فريد زهران
كتب سمير حسنى

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قال فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل، في تصريحات لقناة "اكسترا نيوز"، أن أبرز نقاط القوة في برنامجه الانتخابي أنه يشكل بديلا متكاملا مدنيا وديمقراطيا في جوهره إصلاح سياسي واقتصادي، ونضمن من خلاله تحسين أحوال الناس المعيشية في وقت قصير.

من جانبه، قال عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، أن حزبه قرر دعم المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، لما له من تاريخ سياسي وثقل، اتساقا مع مبادئ الحزب الذى يريد لمصر دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتمتع بالحريات ومساحة للرأى والرأى الآخر في إطار بناء الدولة، مشيرا إلى أن الرسالة التي نوجهها للشعب بأنه صاحب الإرادة، وأن الشعب فرض إرادته في مواقف كثيرة منها 25 يناير و30 يونيو، ويستطيع أن يفرض إرادته في الانتخابات المقبلة.

وقالت كريمة الحفناوي، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن الحركة المدنية الديمقراطية وضعت حلولا لجميع الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وعلى رأسها الانتخابات، وأن تكون بقائمة نسبية حتي يتمكن الشعب أن يعبر بصوته بشكل حقيقي، معقبة: نريد انتخابات حقيقية تعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري".

 

 

 


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