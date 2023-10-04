اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:37 م
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فتح 30 فصلاً لمحو الأمية بمركز ديرمواس بالمنيا خلال سبتمبر الماضى

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 03:05 م
فتح 30 فصلاً لمحو الأمية بمركز ديرمواس بالمنيا خلال سبتمبر الماضى فصول محو الأمية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا عن فتح 30 فصلاً لمحو الأمية بمركز ديرمواس، خلال شهر سبتمبر الماضى، تمهيدا لدخول رواد الدورة الامتحانية فى المرحلة القادمة، وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون" ووفقا لبروتوكول التعاون الموقع مع الهيئة العامة لمحو الأمية، مؤكدا أن المحافظة تواصل جهودها فى الحفاظ على ما حققته بحصولها على المركز الأول العام الماضى 2022 /2023 على مستوى الجمهورية فى مشروع محو الأمية " المصريون يتعلمون"، باجتياز 1583 دارساً لاختبارات الدورات الامتحانية.
 
من جانبه، قال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، إن المديرية تواصل جهودها فى الإشراف والمتابعة لمشروع "المصريون يتعلمون"، لافتا ًإلى أنه تم فتح 30 فصلا ًبمركز ديرمواس بما يتيح استقبال 300 دارساً ممن يرغبون فى الحصول على شهادة محو الأمية.

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