غلق 14 معبرا مخالفا على خطوط السكة الحديد بالبحيرة حرصا على أرواح المواطنين

البحيرة - ناصر جودة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية على خطوط السكك الحديدية، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مشددة على المتابعة المستمرة لمنع إنشاء معابر غير قانونية على السكك الحديدية ، وعدم إعادة فتح أى معبر مغلق نظراً لما يمثله من خطورة بالغة على أرواح المواطنين، وعدم إنتظام حركة سير القطارات.

وأهابت نائب محافظ البحيرة ، بالمواطنين بعدم إنشاء أى معابر غير قانونية، وعدم إعادة فتح أى معبر غير قانونى تم إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، مما يترتب عليه خطورة داهمة على الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركزى الدلنجات و كوم حمادة حملات رقابية، بالتنسيق مع هندسة السكة الحديد.

وأسفرت الحملة عن غلق 14 معبرا عشوائيا مخالفا على خطوط السكة الحديد، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.