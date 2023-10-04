اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:59 م
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غرفة الطباعة: 15شركة بالقطاع تبحث التعاون الاقتصادى مع وفد اتحاد الصناعات الهندية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:50 م
غرفة الطباعة: 15شركة بالقطاع تبحث التعاون الاقتصادى مع وفد اتحاد الصناعات الهندية المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات
كتب إسلام سعيد

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شاركت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات وعدد من شركات القطاع في اللقاءات الثنائية مع عدد من الشركات الهندية بمجال التغليف المرن في إطار رؤية الغرفة لزيادة التعاون الصناعي بين الشركات المصرية ونظيرتها في الهند التي تشهد تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة.
 
وقالت غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات خلال بيان اليوم، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار زيارة وفد اتحاد الصناعات الهندي إلي مصر حالياً في إطار تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي بين مصر والهند.
 
وأشار بيان الغرفة إلي أن ممثلي 15 شركة بقطاع التغليف والطباعة يشارك في اللقاءات الثنائية B2B مع نظيرتها الهندية من أجل التوصل إلي توافقات مشتركة في عدد من الملفات لعل أبرزها زيادة الصادرات بين البلدين والتعاون الصناعي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
 
يشار إلى أن هذه الزيارة للشركات الهندية في مصر ينظمها اتحاد الصناعة الهندي ضمن وفد تجاري يزور القاهرة وشرم الشيخ في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2023، للمشاركة في لقاء الأعمال الهندي المصري الذي ينظمه اتحاد الصناعة الهندي (CII) بالشراكة مع اتحاد المطورين العقاريين والجمعيات الهندية .

المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات

غرفة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات

صادرات الطباعة

الطباعة والتغليف



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