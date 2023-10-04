وقال مسؤول العلاقات والإعلام للمعرض أسامة مجيد- في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا)، اليوم الأربعاء، إن الدول المشاركة في المعرض وصلت إلى مدينة البصرة، وهي " الهند وباكستان ومصر وسوريا والأردن والجزائر والكويت ولبنان".

وأضاف أن الافتتاح الرسمي أمام الجمهور سيكون في تمام الساعة الثالثة مساء يوم غد، مشيرا إلى أن أوقات العرض تبدأ من الثالثة مساءً حتى منتصف الليل.