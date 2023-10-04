"عميد طب قصر العينى" يؤكد انتظام المحاضرات بالكلية منذ انطلاق الدراسة

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، على انتظام الدراسة بالكلية على مستوى كافة الفرق الدراسية منذ اليوم الأول لانطلاق الدراسة بجامعة القاهرة، لافتا إلى أنه تم تنظيم لقاء تعريفى لطلاب الكلية فى أول انطلاق الدراسة للتعريف بالكلية والأنشطة الطلابية.

وأضاف الدكتور حسام صلاح فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من إعلان جداول المحاضرات للطلاب، بالإضافة إلى الانتهاء من مراجعة المبانى والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل بالكلية لتقديم كافة الخدمات المميزة للطلاب .

كان الدكتور حسام صلاح قد أكد إجراء الصيانات اللازمة خلال فترة الإجازة الصيفية استعدادا لانطلاق العام الجامعى، فضلا عن استعداد الكلية بموسم للأنشطة الطلابية فى إطار تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة كونها محور هام فى بناء وتكوين شخصية الطلاب .

وأعلن تنظيم أسبوع تعريفى للطلاب الجدد بمشاركة الطلاب القدامى عن أقسام وأنشطة الكلية، بالإضافة إلى التعريف بالاتحادات الطلابية ونشاطها وكيفية الاشتراك بها والتعريف بخريطة مبانى الكلية والأقسام المختلفة، مؤكدا استعداد الكلية بموسم للأنشطة الرياضية والثقافية الهامة سيتم تنظيمها على مدار العام الدراسى.