طقس الإسكندرية اليوم.. مستقر صباحا ودرجة الحرارة العظمى تسجل 28

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا رطب في ساعات الليل ،وتسجل درجات الحرارة اليوم، والعظمى 28 درجة ،والصغرى تسجل 22 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن تظهر اليوم السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق تكون غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 24، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26.