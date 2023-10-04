طفرة حضارية فى محافظة الجيزة.. إنشاء أسواق نموذجية وفق المعايير البيئية.. صور

كتبت – مرام محمد

شهدت محافظة الجيزة، خطوات جادة منذ أكثر من ثماني سنوات في ملف تطوير الأسواق العشوائية واستبدالها بأسواق أخرى حضارية مطورة ومجهزة بباكيات نموذجية، يتوافر بها جميع المرافق والخدمات الأمنية والبيئية والحماية المدنية؛ لمواجهة ومعالجة حالة الفوضى في انتشار الباعة الجائلين التي تسببت في تدهور النسق الحضاري للأحياء والمدن، واستيعابهم بإنشاء باكيات متطورة تضمن الحفاظ على مصدر دخلهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يعد سوق العياط الحضاري الجديد، أحد أبرز المشروعات الخدمية التي تنفذها محافظة الجيزة من خلال مديرية الإسكان وبتمويل من صندوق التنمية الحضرية، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يقام على مساحة 3700 م2 ومقسم من الداخل إلى 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات)، ستطرح احتياجات المواطنين من الخضار والفاكهة والملابس والأحذية وخدمات المحمول، كما أنه يقام على أعلى مستوى ليكون بديلا للسوق العشوائي بمنطقة المزلقان، حيث يضم 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ ومجهز بالكامل بأنظمة الإنذار الآلى ومكافحة الحرائق.

وفى إطار التعاون بين محافظة الجيزة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى GIZ، افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مؤخرا سوق السمك الحضاري الجديد بالمنيب، والذى يخدم قطاعات كبيرة بأحياء "جنوب والعمرانية والهرم" ومراكز ومدن "أبو النمرس والحوامدية".

يقام السوق على مساحة 2000م2 ويحتوى على 143 باكية للبائعين مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحى وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع لعرض الأسماك بمختلف أنواعها، ووسائل للحماية المدنية والإطفاء وكاميرات للمراقبة، كما أنه ملحق به مبنى خدمى مقام على مساحة 137م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق.

وبمعدلات تنفيذ عالية، تواصل المحافظة أعمال إنشاء أسواق نموذجية جديدة بحى بولاق الدكرور، وهى سوق راشد المراغى الحضارى الجديد الكائن بشارع المساكن بكفر طهرمس على مساحة 1430م2، والذى وصلت نسب التنفيذ فيه لأكثر من 90%، ويستوعب حوالى 30 محلاً حضارياً وغرفاً إدارية ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج، بالإضافة إلى سوق أحمد إبراهيم النموذجى الكائن بشارع الملكة على مساحة 800م2 تقريبا، والذى تخطت نسبة التنفيذ به الـ75%، ويستوعب 21 محلاً ودورات مياه حضارية وبوابات للدخول والخروج وكافة مستلزمات العمل والتشغيل.

وفي حي الهرم، بدأت المحافظة إنشاء سوق حضاري جديد خلف مدينة بيتكو بمنطقة مشعل على مساحة 150م2 تقريبا، لاستيعاب 18 محلا حضاريا يساهم فى مواجهة التواجد غير المنظم للباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام خاصة بشوارع الهرم وزغلول والوفاء والأمل، كما بدأت المحافظة إنشاء سوق حضارى جديد يضم 18 باكية بيعية بجوار شارع بدر المتفرع من شارع عمرو بن العاص بمنطقة فيصل، لخدمة شوارع الصفا المروة وعمرو بن العاص ومتفرعاتهم.

وفى حى الطالبية، تستعد المحافظة لإنشاء سوق حضارى جديد بشارع الثلاثينى لاستيعاب كافة الأسواق العشوائية بالمناطق المحيطة خاصة المتواجدة بشوارع عز الدين عمر والثلاثينى القديم والعروبة، وفي مركز ومدينة البدرشين بدأت المحافظة تطوير سوق بن حزم تمهيدا لتشغيله خلال الفترة القادمة.







سوق السمك الحضاري بالمنيب



سوق السمك الحضاري بالمنيب



سوق السمك الحضاري الجديد بالمنيب



سوق السمك بالمنيب قبل وبعد التطوير



سوق العياط الحضاري الجديد