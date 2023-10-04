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ضوابط تلقى تبرعات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية قبل فتح باب الترشح

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:59 م
ضوابط تلقى تبرعات المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية قبل فتح باب الترشح الهيئة الوطنية للانتخابات
كتب ابراهيم قاسم - امنية الموجي

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ساعات قليلة تفصلنا عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والتي تبدأ غدًا الخميس وتستمر حتي يو 14 أكتوبر الجاري، فتستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات أوراق المرشحين في الساعة التاسعة من صباح الغد، وتستمر حتي الخامسة مساءًا.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، في دليل الانتخابات الشامل، ضوابط تلقي المرشحين تبرعات، فحددت لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي اثنين في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
 
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلـك خـلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
 
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومي معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات. 
 
 
 

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