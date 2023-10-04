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ضبط 500 كيلو سكر بدون فواتير و13 شيكارة دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء بكفر الشيخ

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:14 م
ضبط 500 كيلو سكر بدون فواتير و13 شيكارة دقيق بلدى قبل بيعها بالسوق السوداء بكفر الشيخ ضبط سكر- أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ ، برئاسة المقدم أحمد بسيونى رئيس مباحث التموين، من ضبط كمية من السكر المدعم بدون فواتير لدى بدال تموينى بمدينة الحامول بدون فواتير قام بتجميعها لبيعها فى السوق السوداء، كما ضبطت كمية من الدقيق المدعم، لدى صاحب مخبز بلدى بمدينة قلين، قام بتجميعها، لبيعها فى السوق السوداء.

وضبطت حملة التموين، "ن.ع.أ"، بدال تموينى بمدينة الحامول وعثر بحوزته فى المحل على 500 كيلو سكر قام بتجميعها لبيعها فى السوق السوداء، تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وضبطت الحملة، "ر.م.أ"، صاحب مخبز بلدى بمدينة قلين، وبحوزته 13 شيكارة دقيق مدعم زنة 50 كيلو الشيكارة، قام بتجميعها لبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

 


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