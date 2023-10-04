اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:43 م
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ضبط 1500 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ والمحافظ يوجه بتكثيف الحملات المرورية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:12 م
ضبط 1500 مخالفة متنوعة بكفر الشيخ والمحافظ يوجه بتكثيف الحملات المرورية حملة مرورية - أرشيفية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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شنت إدارة المرور بكفر الشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة مدير إدارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد وضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1500 مخالفة مرورية متنوعة بنطاق مراكز "كفر الشيخ، سيدى سالم، الحامول، بلطيم، دسوق"، حيث تم ضبط  20 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 90 مخالفة دراجة نارية، و80 مخالفة سير بدون تراخيص 40 بدون رخص قيادة و40 بدون رخص تسيير، و1230 مخالفة متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق.

ووجه محافظ كفر الشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين، وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون، حرصًا على أمن وسلامة المواطن.


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