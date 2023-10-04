ضبط 13 شخصا بحوزتهم هيروين وحشيش فى شبين الكوم

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تعليق تضمن الادعاء بسرقة بوابات المدافن وانتشار ترويج المواد المخدرة بمركز شبين الكوم بالمنوفية.

بالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات بشأن وقائع سرقة لبوابات المدافن.. وبسؤال (مستخدم الحساب) أفاد بأنه قام بنشر التعليق المُشار إليه بقصد توعية المواطنين بسرعة تركيب بوابات لمقابرهم حرصاً على حرمة الموتى.. وتبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن.

كما تم توجيه عدة حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى أسفرت جهودها عن ضبط عدد (13 شخص) بحوزتهم ( 9,030 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مُختلفة الأعيرة).