ضبط هيروين وحشيش وسلاح بحملات أمنية مكبرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الدقهلية ، شمال سيناء ، المنوفية ، الأقصر ، القليوبية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار.

ونجحت الجهود في ضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة شمال سيناء وبحوزته كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام، وضبط 4 عناصر إجرامية "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة المنوفية وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,300 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– بندقية خرطوش – 2 فرد محلى وعدد من الطلقات، وضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الأقصر وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وضبط عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين– طبنجة وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.