ضبط تشكيل عصابى متخصص فى السرقة بالإكراه بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية ب محافظة الدقهلية ، من ضبط تشكيل عصابي متخصص فى السرقة بالإكراه، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المخدرات .

وتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، عددا من البلاغات بقيام مجهولين بسرقة دراجات نارية وتوك توك، عن طريق التهديد بالسلاح على الطرق العامة .

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم المنزله بقياده الرائد عبد الرحمن مصطفي رئيس المباحث، و النقيب أحمد حسام معاون المباحث، والنقيب علاء ثروت رئيس وحده التنفيذ، باشراف العقيد هيثم منصور ، ووكيله احمد بيه الشارود ،وتمكنوا من تحديد المتهمين، وتبين أنهم لهم معلومات جنائيه، وتم إعداد مامورية وضبطهم، وتبين أن الاول يدعي ابراهيم ال 29 سنه وشهرته ابن شفيقه، والثاني يدعي عبد الرحمن ع 27 وشهرته عبوده، وبتفتيشهم تم ضبط بحوزتهم طربتين حشيش، لفه بنحو، بندقيتين خرطوش، كميه من الطلقات، هاتفين محمول، مبلغ مالي، كم تم ضبط دراجتين ناريتين و 2 توك توك حصيلة السرقات، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات