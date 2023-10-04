اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط تشكيل عصابى متخصص فى السرقة بالإكراه بالدقهلية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:05 ص
ضبط تشكيل عصابى متخصص فى السرقة بالإكراه بالدقهلية كلابشات
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية ، من ضبط تشكيل عصابي متخصص فى السرقة بالإكراه، وبحوزتهم أسلحة نارية وكمية من المخدرات .
 
وتلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، عددا من البلاغات بقيام مجهولين بسرقة دراجات نارية وتوك توك، عن طريق التهديد بالسلاح على الطرق العامة .
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم المنزله بقياده الرائد عبد الرحمن مصطفي رئيس المباحث، و النقيب أحمد حسام معاون المباحث، والنقيب علاء ثروت رئيس وحده التنفيذ، باشراف العقيد هيثم منصور ، ووكيله احمد بيه الشارود ،وتمكنوا من تحديد المتهمين، وتبين أنهم لهم معلومات جنائيه، وتم إعداد مامورية وضبطهم، وتبين أن الاول يدعي ابراهيم ال 29 سنه وشهرته ابن شفيقه، والثاني يدعي عبد الرحمن ع 27 وشهرته عبوده، وبتفتيشهم تم ضبط بحوزتهم طربتين حشيش، لفه بنحو، بندقيتين خرطوش، كميه من الطلقات، هاتفين محمول، مبلغ مالي، كم تم ضبط دراجتين ناريتين و 2 توك توك حصيلة السرقات، وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات
 
 

 

 


الدقهليه

اخبار الحوادث

مركز المنزلة

السرقة بالإكراه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة