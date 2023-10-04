"صف واحد" أغنية من الداخلية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر.. فيديو

كتب محمود عبد الراضي

"أغنية صف واحد" إهداء من وزارة الداخلية إلي قواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة احتفالات انتصارات 6 أكتوبر، حيث تحتفل البلاد خلال هذه الأيام بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصار أكتوبر المجيد.. جاء بها: يُسعدنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بإنتصـار السادس من أكتوبــر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصــدق التهــانى مقرونــة بأطــيب الأمنيــات بموفــور الصحــة ودوام التوفيق .. إن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والإعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجاً يُحتذى به فى تاريخ العسكرية على مـر العصور .. نسأل الله العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم ويُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية، وأن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير لوطننا المفدى.. وكل عام وسيادتكم بخير ، ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة.