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صانع محتوى يوضح بالندوة التثقيفية كيف يتم تضليل الأجيال الجديدة وتشويه التاريخ

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 06:21 م
صانع محتوى يوضح بالندوة التثقيفية كيف يتم تضليل الأجيال الجديدة وتشويه التاريخ اليوتيوبر محمد ممدوح
كتب أحمد عرفة

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كشف صانع المحتوى "يوتيوبر" محمد ممدوح، كيف يتم تضليل الأجيال الجديدة التى لم تحضر حرب أكتوبر، وطرق تشويه التاريخ، موضحا أن بعض المقالات التى يكتبها كتاب غربيين نجد أن الكاتب لا يخطأ فى معلومة فقط، ولكن يغير معلومات أساسية عن الحرب ويغير الرواية كلها.

وأضاف خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا باليوبيل الذهبى لانتصارات حرب أكتوبر، أن الموضوع ليس محصور على حرب أكتوبر وأعمال تاريخية تنفق دول أموال عليها لتشويه التاريخ فهى نظرية مستمرة فأى عدو كاره للدولة يستخدم تلك الأساليب بمختلف قدراتها.

وأوضح أنه يتم استخدام تلك الأساليب في أعمال إرهابية لتكبير آثار تلك العملية وزيادة عدد الضحايا، وغسيل المعلومات على السوشيال ميديا موضوع خطير لا نواجهه بمفردنا بل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تكافحه لمواجهة التدخلات فى الانتخابات الأمريكية، ونشر الحقيقة يكون أقوى من المعلومات المزيفة لأن الحقيقة صوتها مرتفع.

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