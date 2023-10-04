شباب كفر الشيخ: مشاركة الكوادر البرلمانية لتعزيز المشاركة السياسية بملتقى بورسعيد

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن عدد من الكوادر البرلمانية بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، يشاركون فى الدورة التنشيطية للكوادر البرلمانية بعنوان "ملتقى كوادر البرلمان لتعزيز المشاركة السياسية" المنعقدة بالمدينة الشبابية ببورسعيد حتى 7 أكتوبر الجارى، تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمشاركة 70 كادرًا برلمانيًا من مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن مشاركة الشباب برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ضمن فعاليات المُلتقي تتضمن حضورهم 6 جلسات وورش عمل، الجلسة الأولى حول "مفهوم المشاركة السياسية" التعريف والآليات"، والجلسة الثانية عن "الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية" ،وتحمل الجلسة الثالثة عنوان "مهارات التواصل والإقناع"، بينما تناقش الجلسة الرابعة محور "القيادة الفاعلة"، وتشمل الجلسة الخامسة الحديث حول "إنجازات الدولة المصرية، وتختتم الجلسات بتقديم "مهارات التسويق وأنواعه"، كما يتم مناقشة نتائج الجلسات السابقة مع وضع خُطة عمل لكل كادر من الكوادر البرلمانية المشاركة لتعزيز المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المُقبلة.