شايلين سلاحنا قبله روحنا.. الداخلية تهدى القوات المسلحة أغنية فى ذكرى نصر أكتوبر

كتب محمود عبد الراضي

أهدت وزارة الداخلية أغنية "صف واحد" لقواتنا المسلحة الباسلة بمناسبة احتفالات 6 أكتوبر، حيث تحتفل البلاد خلال هذه الايام بانتصارات أكتوبر المجيدة من غناء مجد القاسم وكلمات عبد الله حسن.

وجاءت كلمات الأغنية:

اسمي هو اسمك

مصري دمي حر

متربي جو ارضك

ودايما تحت أمر

بلدي لما تنادي أكون لها النجاة

أموت عشان بلادي أمن الوطن حياة

يا مصر انتي علمك دايما عالي لفوق

احنا ولادك وجيشك بنصد اي سوء

6 اكتوبر عبرنا وهتفنا تحيا مصر

واللي يعادي سهل عادي نمحيه من الوجود

احنا الرجولة والبطولة رمز الانضباط

شايلين سلاحنا قبله روحنا احنا في رباط

فينا البسالة واستحالة طول ما فينا نبض

ينمي شبر منها أمن مصر لينا فرض

كلمة لكل الدنيا من مصر العظيمة

نموت ولا ان الوطن دا يشوف هزيمة

طول ما احنا عايشين هنا موجودين هنا صف واحد

يشهد علينا ربنا وتاريخنا شاهد

على كل شبر في ارضها موجودة علامة

هنا علمتنا مصر يعني ايه كرامة

هنا ملحمة واصلة السماء عايشين بفخر

الكون يشهد لينا بينا بيقولوا شوفوا مصر

احنا الرجولة والبطولة رمز الانضباط

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصار أكتوبر المجيد.. جاء بها: يُسعدنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بإنتصـار السادس من أكتوبــر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصــدق التهــانى مقرونــة بأطــيب الأمنيــات بموفــور الصحــة ودوام التوفيق .. إن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والإعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجاً يُحتذى به فى تاريخ العسكرية على مـر العصور .. نسأل الله العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم ويُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية، وأن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير لوطننا المفدى.. وكل عام وسيادتكم بخير ، ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة.