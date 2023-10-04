اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلوفاكيا تعلن فرض قيود حدودية مع المجر للحد من الهجرة غير الشرعية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:10 م
سلوفاكيا تعلن فرض قيود حدودية مع المجر للحد من الهجرة غير الشرعية الهجرة غير الشرعية
أ ش أ

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أعلنت سلوفاكيا، اليوم الأربعاء، فرض قيود حدودية مع المجر بدءا من غد الخميس؛ للسيطرة على معدلات الهجرة غير الشرعية، وذلك عقب فرض التشيك وبولندا والنمسا قيودا حدودية مع سلوفاكيا خلال الأيام الماضية. 


وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، أن رئيس الوزراء لودوفيت أودور انتقد القيود الحدودية التي فرضتها الدول المجاورة مع بلاده، قائلا إن من الضروري إيجاد حلول على مستوى أوروبا لمشكلة المهاجرين.


وعادة ما يستخدم المهاجرون سلوفاكيا كدولة عبور في طريقهم إلى أوروبا الغربية، وسجلت سلوفاكيا دخول أكثر من 39 ألف مهاجر منذ بداية العام وحتى الأول من أكتوبر الجاري، ما يمثل 11 ضعفًا من أعداد العام الماضي. 


سلوفاكيا

المجر

الهجرة غير الشرعية

التشيك

بولندا

النمسا



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