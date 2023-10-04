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سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 4-10-2023 أمام الجنيه المصري

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:59 ص
سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 4-10-2023 أمام الجنيه المصري العملة القطرية - صورة أرشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه المصري بتعاملات اليوم الأربعاء 4-10-2023، فى البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 7.88 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.
 
وقرر البنك المركزي المصرى تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر غدا الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023، بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر)، وأضاف البنك المركزي المصرى فى بيان أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 8 أكتوبر2023.
 
ويقدم "اليوم السابع" خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

7.80 جنيه للشراء.
 
8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

8.09 جنيه للشراء.
 
8.47 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

7.88 جنيه للشراء.
 
8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

7.89 جنيه للشراء.
 
8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطنى

7.88 جنيه للشراء.
 
8.51 جنيه للبيع.

الريال القطري

سعر الريال القطرى

سعر الريال القطري

الريال القطري والجنيه المصري

سعر الريال القطرى الان

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