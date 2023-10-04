سحب 39 رخصة لسير مركبات عكس الاتجاه في القليوبية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضرر البعض من قيام بعض قائدى السيارات ومركبات "التوك توك" بالسير عكس الإتجاه بطريق مسطرد المتجه إلى الطريق الدائرى "بالقليوبية" ملتمسين تكثيف التواجد المرورى بالمنطقة المشار إليها.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالقليوبية بتوجيه حملة مرورية بالمنطقة محل الشكوى للتصدى لتلك الظاهرة وضبط المركبات المخالفة، حيث أسفرت جهودها عن (سحب 39 رخصة متنوعة – ضبط "65 مخالفة مرورية متنوعة – 75 مخالفة انتظار خاطىء - 2 مخالفة سير عكس الاتجاه").