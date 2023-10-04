اليوم السابع
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سحب 39 رخصة لسير مركبات عكس الاتجاه في القليوبية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:30 ص
سحب 39 رخصة لسير مركبات عكس الاتجاه في القليوبية حملة مرورية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تضرر البعض من قيام بعض قائدى السيارات ومركبات "التوك توك" بالسير عكس الإتجاه بطريق مسطرد المتجه إلى الطريق الدائرى "بالقليوبية" ملتمسين تكثيف التواجد المرورى بالمنطقة المشار إليها.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بالقليوبية بتوجيه حملة مرورية بالمنطقة محل الشكوى للتصدى لتلك الظاهرة وضبط المركبات المخالفة، حيث أسفرت جهودها عن (سحب 39 رخصة متنوعة – ضبط "65 مخالفة مرورية متنوعة – 75 مخالفة انتظار خاطىء - 2 مخالفة سير عكس الاتجاه").

 

 


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