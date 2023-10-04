رفع 200 طن مخلفات صلبة بشوارع العامرية فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

كثف حى العامرية أول بالإسكندرية أعمال رفع المخلفات والقمامة، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتوجيهات السيد موسى، للارتقاء بمستوى النظافة العامة فى نطاق حى العامرية أول.

وأشار حى العامرية أول بالإسكندرية، برئاسة السيد موسى رئيس حى العامرية أول، وتحت إشراف دعاء مصطفى سكرتير عام الحى، قامت إدارة الرصد البيئى وإدارة المتابعة الميدانية، وجميع الإدارات المعنية، برفع مخلفات صلبة على طريق غرب النوباريه بإجمالى نحو 200 طن وجارى استكمال الأعمال ،والمتابعة، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، تم رفع المخلفات من العامرية البلد وضواحيها .

وعلي صعيد آخر ، شن حي العامرية أول برئاسة السيد موسي رئيس الحي وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحي تم القيام بقيادة نائب رئيس الحي وأسفرت الحملة عن إزالة فورية لأعمال بناء بناء مخالف بقرية طيبة 1عبارة عن دور أرضي محلات والتحفظ على عدد 75 لوح خشب، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت وحدة التدخل السريع بحي العامرية أول ،بتواحد جميع الإدارات المعنية ،من إيقاف أعمال بناء مخالف بطريق الكرنك عبارة عن قواعد وأعمدة دور أرضي، وفك جزء من الشدة الخشبية ,وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى .



