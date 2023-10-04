رحلة تعافى الجيش المصرى واعتراف إسرائيل بالهزيمة فى فيلم وثائقى بالندوة التثقيفية .. فيديو وصور

كتب باسم فؤاد

شارك الفنان آسر ياسين بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 50 على انتصار حرب أكتوبر المجيد؛ من خلال فيلم تسجيلى تضمن رحلة تعافى الجيش المصرى من هزيمة يونيو 67 حتى انتصار أكتوبر عام 1973، واعترافات وشهادات من قيادات إسرائيلية بالهزيمة التى لحقت بالجيش الإسرائيلي.





وحاور آسر ياسين خلال الفيلم أسرته التى عاصرت تلك الأحداث، خاصة أن جده كان ضابطا فى الجيش فى عام 67، وحكى له الأهوال التى رآها خلال هذه الفترة، وروت أسرته ذكرياتهم وقت الحرب.

وتتضمن الفيلم مقاومة الجيش المصري ضد الاحتلال الإسرائيلي فى حرب الاستنزاف، وصولًا لعبور القوات المصرية قناة السويس وتدمير خط برليف وانتصار المصريين على العدو الإسرائيلى.



آسر ياسين



أسرة آسر ياسين